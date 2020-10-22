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«Союз МС-16» с экипажем МКС приземлился в Казахстане

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Корабль «Союз МС-16» с вернувшимися с МКС двумя российскими космонавтами и американским астронавтом в четверг, 22 октября, приземлился в Казахстане, следует из трансляции, которую ведет «Роскосмос».

Экипаж корабля – россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Крис Кэссиди. На станции остались Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с астронавткой Кэтлин Рубинс.

Отмечается, что «Союз» отчалил от модуля «Поиск», в 5:00 мск он включил двигатель для торможения, чтобы сойти с орбиты, а в 5:28 разделился на отсеки. В атмосферу спускаемый аппарат вошел в 5:31, а приземлился в 5:55 примерно в 147 км от города Жезказган в Казахстане.

Ранее в Центральном военном округе сообщали, что специалисты поисково-спасательной группы проведут эвакуацию космонавтов по сокращенному сценарию. Кроме того, чтобы не инфицировать экипаж, количество личного состава на посадочной площадке будет ограничено. Вернувшихся с МКС космонавтов обеспечат комплектами индивидуальных средств защиты, а медики оценят их состояние здоровья. Затем экипаж доставят на оперативный аэродром, откуда космонавты вылетят в Москву.

Ранее экипаж попрощался с коллегами, которые остаются на МКС, после чего перешел на борт корабля. Космонавты использовали летные скафандры «Сокол КВ-2», проверили герметичность люков и работу систем. На Земле экипаж встретят специалисты, которые предварительно сдали тесты на COVID-19.

20 октября сообщалось, что российский космонавт Сергей Рыжиков принял командование МКС от американца Кристофера Кэссиди. Отмечается, что Кэссиди передал россиянину символический ключ от МКС в американском модуле Destiny в присутствии экипажа из шести человек.

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