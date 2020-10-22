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Путин исключил жесткие ограничения в России из-за коронавируса

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Российские власти не планируют вводить жесткие ограничительные меры на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил Владимир Путин в среду, 21 октября.

Заявление президент сделал после выступления основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова, который попросил избежать закрытия производства. Бизнесмен отметил, что сейчас стоит сложная задача соблюсти баланс и сохранить жизни россиян, а также заработки и занятость.

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В свою очередь Владимир Путин призвал предпринимателей в период пандемии следить за соблюдением предлагаемых врачами правил на предприятиях. Именно от этого, по словам главы государства, будет зависеть в конечном итоге ритмичность работы компании.

Президент заявил, что точечные меры по борьбе с коронавирусом оправданны, они будут применяться и дальше, а также призвал бизнес выработать конкретные корпоративные меры предосторожности совместно с медицинскими специалистами, пишет «РИА Новости».

Ранее в ходе совещания российский лидер отметил необходимость разворачивать вакцинацию против коронавируса по всей стране. Он призвал бизнес включаться в производство вакцин.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи, его назвали «Спутник V».

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. «ЭпиВакКорона» разработана центром «Вектор».

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