Более 42 млн американцев досрочно проголосовали на выборах президента

Более 42 млн американских граждан уже досрочно проголосовали на выборах президента США. Такие данные представил в среду, 21 октября, проект US Election Project, который ведет профессор Университета Флориды Майкл Макдональд.

По его словам, всего проголосовали 42,1 млн американцев, при этом около 12 млн сделали выбор очно. Больше всего людей проголосовали в штате Техас (5,3 млн), на втором месте Калифорния (4,5 млн), а также Флорида (3,6 млн).

На данный момент явка на выборах уже превысила 30% от общего числа избирателей, которые проголосовали на выборах президента США в 2016 году, пишет «РИА Новости».

Ранее, 21 октября, член Федеральной избирательной комиссии Эллен Вайнтрауб рассказала, что расходы на проведение предвыборной гонки в США в текущем избирательном цикле уже превысили сумму в $6,5 млрд, которую потратили на выборы в 2016 году.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.