Расходы на выборы-2020 в США превысили траты на гонку 2016 года

Расходы на проведение предвыборной гонки в США в текущем избирательном цикле уже превысили сумму в $6,5 млрд, которую потратили на выборы в 2016 году. Об этом в среду, 21 октября, на брифинге для иностранных журналистов сообщила член Федеральной избирательной комиссии Эллен Вайнтрауб.

«Этот год выборов необычен также с точки зрения денег, которые были собраны и потрачены. <...> По оценкам Center for Responsive Politics, <...> в этом году будет потрачено 11 млрд долларов. Мы не знаем, это оценки. Мы не будем знать наверняка, <...> пока не соберем все отчеты после окончания выборов», — цитирует Вайнтрауб ТАСС.

Член избирательной комиссии добавила, что в этом году ожидается «феноменальный рост» трат в сравнении с предыдущими годами.

«В 2016 году было собрано и потрачено $6,5 млрд. <...> Мы уже преодолели [отметку] в $6,5 млрд, которые были потрачены в рамках выборов 2016 года» — подчеркнула Вайнтрауб.

Она говорила о тех средствах, которые тратятся претендентами на все выборные должности, в том числе на места в конгрессе, на свои избирательные кампании. Кандидаты на пост президента США уже собрали на свои кампании $3,5 млрд.

Ранее Center for Responsive Politics сообщил, что на текущий избирательный цикл потратят $10,8 млрд. В эту сумму вошли расходы на предвыборные кампании кандидатов на пост президента страны, участников борьбы за 435 мест в палате представителей и 35 мест в сенате конгресса, национальных комитетов Республиканской и Демократической партий, и комитетов политических действий.

Эксперты полагают, что траты участников президентской гонки составят $5,2 млрд, а траты участников борьбы за места в обеих палатах Конгресса — $5,6 млрд.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.