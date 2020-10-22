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Пандемия коронавируса в два раза подняла продажи витаминов в России

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Пандемия коронавируса подняла до рекордных показателей продажи витаминов в России. Так, с января по октябрь количество реализованных аптеками упаковок этих препаратов выросло на 84% — 3,1 млн. упаковок против 1,7 млн в аналогичный период 2019-го. Об этом говорят данные, подготовленные для «Известий» компанией DSM Group.

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В 2020 году с января по октябрь россияне потратили на витамины в 2,5 раза больше, чем в прошлом году — 894 млн рублей против 371 млн рублей. Особенно заметен всплеск спроса на 11-й и 12-й неделях 2020 года (с 9 по 23 марта). Так, на 11-й неделе граждане потратили на такие препараты на 90% больше, чем в марте прошлого года.

При этом в 2019-м в этот же период наблюдался спад продаж витаминов — тогда аптеки заработали на них на 14% меньше по сравнению с предыдущим годом. Рост продаж был зафиксирован даже в нетипичное для приема витаминов время — летом.

Самыми популярными препаратами стали «Аквадетрим», который содержит витамин D3 (на него в этом году граждане потратили в два раза больше), а также витамин С (рост 95%) и препараты марки Solgar (рост 36%).

На сегодняшний день витаминные комплексы могут быть зарегистрированы и как лекарственные препараты, и как биохимические добавки (БАД). У препаратов может различаться дозировка. Так, содержание витамина до определенного уровня позволяет регистрировать товар как БАД, а при его превышении — как лекарственный препарат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не БАДом единым: COVID-19 вдвое поднял продажи витаминов

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