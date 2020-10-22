Домашние матчи «Спартака» до особого распоряжения будут проходить без зрителей

Матчи на стадионе московского футбольного клуба «Спартак», согласно предписанию Роспотребнадзора, до особого распоряжения будут проводиться без зрителей, сообщает пресс-служба «Тинькофф ― Российской премьер-лиги».

Отмечается, что в качестве причин такой меры в документе указаны эпидемиологическая ситуация в Москве, массовые нарушения масочного режима во время матча 10-го тура РПЛ «Спартак»–«Зенит», а также аналогичные нарушения на других массовых спортивных мероприятиях в городе, передает «РИА Новости».

«РПЛ получила предписание Роспотребнадзора, согласно которому матч 13-го тура премьер-лиги «Спартак»–«Ростов» должен быть проведен без зрителей. До особого распоряжения ограничение касается и последующих матчей на арене «Спартака», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в документе прописан комплекс мер, которые «Спартаку» надлежит принять на ближайшем матче.

«Руководство лиги надеется, что принятие этих мер позволит снять ограничения в ближайшее время, и следующие домашние встречи «Спартак» проведет со зрителями», ― отмечается в тексте.

Встреча «Спартак»–«Зенит» прошла 3 октября на стадионе красно-белых и завершилась вничью 1:1. После матча Роспотребнадзор выявил ряд нарушений санитарных норм в условиях пандемии коронавируса на трибунах во время проведения игры.

20 октября футбольный клуб «Краснодар» уведомил «Тинькофф ― Российскую премьер-лигу» о выявлении в команде двух случаев заболевания коронавирусом.