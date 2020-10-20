В ФК «Краснодар» выявили два случая заболевания коронавирусом

Футбольный клуб «Краснодар» уведомил «Тинькофф ― Российскую премьер-лигу» о том, что в команде были выявлены два случая заболевания коронавирусом. Об этом во вторник, 20 октября, сообщила пресс-служба турнира.

«Футбольный клуб «Краснодар» <…> уведомил лигу, что по итогам проведенного тестирования на коронавирусную инфекцию у двух представителей клуба были выявлены условно-положительные результаты. Данные лица изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей, их тесты направлены в органы Роспотребнадзора на проверку», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные футболисты клуба повторно прошли тест на COVID-19, который у всех оказался отрицательным.

Также в пресс-службе добавили, что в настоящее время «Краснодар» готовится к матчу Лиги чемпионов УЕФА против французского «Ренна», который пройдет 20 октября.

Ранее, 10 октября, тест на коронавирусную инфекцию защитника сборной России по футболу Марио Фернандеса показал сомнительный результат. Защитник был сразу же изолирован от других членов команды. Тесты остальных членов команды — отрицательные.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровело 1 075 904 человека.

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