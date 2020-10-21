Европарламент призвал как можно скорее ввести санкции против Лукашенко

Депутаты Европарламента приняли рекомендации для Евросоюза по пересмотру отношений с Белоруссией, призвав как можно скорее ввести санкции против президента республики Александра Лукашенко.

Рекомендации поддержали 602 парламентария, 44 выступили против, 44 воздержались, передает «РИА Новости».

В частности, депутаты призвали «без промедления ввести санкции, согласованные главами МИД и Европейским советом, направленные против значительной группы лиц и предусматривающие замораживание активов и запрет на поездки», включив в эти списки Лукашенко.

При этом депутаты считают, что после окончания действующего президентского срока Александра Лукашенко 5 ноября 2020 года «он более не будет легитимным президентом».

В начале октября ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников, причиной были названы «фальсификация итогов президентских выборов, применение насилия и нарушения прав человека». При этом Лукашенко не вошел в санкционный список.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, согласно которым с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил Лукашенко.

Власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать его президентом Белоруссии.