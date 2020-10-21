Прямой эфир
Сюжет:

Европарламент призвал как можно скорее ввести санкции против Лукашенко

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты Европарламента приняли рекомендации для Евросоюза по пересмотру отношений с Белоруссией, призвав как можно скорее ввести санкции против президента республики Александра Лукашенко.

Разговор по ушам: почему ЕС ограничился санкциями против Белоруссии
Решений по поводу Турции и России на саммите не приняли

Рекомендации поддержали 602 парламентария, 44 выступили против, 44 воздержались, передает «РИА Новости».

В частности, депутаты призвали «без промедления ввести санкции, согласованные главами МИД и Европейским советом, направленные против значительной группы лиц и предусматривающие замораживание активов и запрет на поездки», включив в эти списки Лукашенко.

При этом депутаты считают, что после окончания действующего президентского срока Александра Лукашенко 5 ноября 2020 года «он более не будет легитимным президентом».

В начале октября ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников, причиной были названы «фальсификация итогов президентских выборов, применение насилия и нарушения прав человека». При этом Лукашенко не вошел в санкционный список.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, согласно которым с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил Лукашенко.

Власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать его президентом Белоруссии.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020