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Силовиков стянули к району резиденции Зеленского

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Около ста силовиков Нацгвардии и несколько десятков полицейских стянули к району Конча-Заспе, где находятся госдачи президента Украины Владимира Зеленского и генпрокурора Ирины Венедиктовой, сообщает издание «Страна.UA» в среду, 21 октября.

Вечный суд: почему разваливается дело об убийстве Павла Шеремета
Одного фигуранта выпустили из СИЗО, другому отменили домашний арест

Меры предосторожности были приняты в связи с акцией протеста у здания Шевченковского районного суд Киева, где прошло заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета — всем троим подозреваемым суд продлил меры пресечения.

Одного из них, Андрея Антоненко, оставили в СИЗО до 19 декабря. После решения суда сторонники Антоненко заблокировали выезд с территории суда, начались столкновения между ними и полицией.

По информации издания, самих активистов возле госдач «пока не много».

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве по дороге на утренний эфир на радио от взрыва в собственном автомобиле.

14 декабря 2019 года суд арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета, военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко. Днем ранее под арест отправились еще двое фигурантов дела — Яна Дугарь и Юлия Кузьменко по подозрению в участии в разработке плана по убийству журналиста в составе преступной группировки. Также в числе подозреваемых называли супругов Грищенко, Владислава и Ирину, но позже в полиции заявили, что они проходят по делу как важные свидетели.

14 декабря депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что, по неподтвержденной информации, трое фигурантов дела являлись внештатными сотрудниками Службы безопасности Украины во времена президентства Петра Порошенко.

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