Донецкий «Шахтер» победил мадридский «Реал» в Лиге чемпионов

Футболисты донецкого «Шахтера» победили на выезде мадридский «Реал» в матче группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «РИА Новости» 21 октября.

Встреча группы B в Мадриде завершилась со счетом 3:2.

У победителей отличились Тете (29-я минута) и Манор Соломон (42), еще один мяч в свои ворота срезал Рафаэль Варан (33). В составе «Реала» голы забили Лука Модрич (54) и Винисиус Жуниор (59).

Для «Шахтера» это 15-й старт в группе Лиги чемпионов за 21 год. По шесть раз команда начинала выступления с побед («Селтик», «Базель», «Партизан», «Нордшелланн», «Реал Сосьедад», «Наполи») и поражений («Лацио», «Милан», «Рома», «Порту», «Реал», «Манчестер Сити»), дважды («Атлетик», «Хоффенхайм») фиксировалась ничья, приводятся данные на сайте футбольного клуба.

Предыдущая встреча «Шахтера» и «Реала» состоялась в ноябре 2015 года, «Шахтер» в 5-м туре принимал «Реал» во Львове. Встреча закончилась со счетом 3:4 в пользу гостей.

Во втором туре Лиги чемпионов донецкий клуб 27 октября примет миланский «Интер». «Реал» в тот же день сыграет с «Боруссией».

21 октября стало известно, что российский футбольный клуб «Локомотив» в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов сыграл с австрийским «Зальцбургом» со счетом 2:2. Голы в составе «Локомотива» забили Антонио Эдер и Виталий Лисакович, в составе «Зальцбурга» — Доминик Собослаи и Златко Юнузович.

20 октября петербургский клуб «Зенит» уступил бельгийскому «Брюгге» в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:2.