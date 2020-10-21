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«Локомотив» сыграл 2:2 с «Зальцбургом» в матче Лиги чемпионов

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Российский футбольный клуб «Локомотив» в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов в среду, 21 октября, встречался с австрийским «Зальцбургом». Игра завершилась со счетом 2:2.

Открыл счет на 19-й минуте Антонио Эдер, который вывел железнодорожников вперед, но еще до перерыва игрок австрийского клуба Доминик Собослаи сравнял счет.

В начале второго тайма «Зальцбург» вырвался вперед после гола Златко Юнузовича. От поражения «Локомотив» спас вышедший на замену Виталий Лисакович, отличившийся на 75-й минуте.

«Зальцбург» и «Локомотив» выступают в группе А. Во втором туре 27 октября «Локомотив» сыграет с «Баварией», а «Зальцбург» — с «Атлетико».

В Лиге чемпионов участвуют еще два российских клуба — «Зенит» и «Краснодар». Во вторник 20 октября, «Зенит» проиграл «Брюгге» (1:2), а «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» (1:1).

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