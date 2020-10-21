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Спорт
«Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в дебютном матче Лиги чемпионов

«Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в дебютном матче Лиги чемпионов

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Российский «Краснодар» в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сыграл вничью с французским «Ренном». Встреча прошла на стадионе «Роазон Парк».

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Игра первого тура группы Е прошла во вторник, 20 октября, в Ренне и завершилась со счетом 1:1.

У «Краснодара» гол забил Кристиан Рамирес (59-я минута). У хозяев с пенальти отличился Сехру Гирасси (56). На 73-й минуте травму получил защитник россиян Сергей Петров, которого заменил Магомед-Шапи Сулейманов.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не смог полететь во Францию с командой из-за ангины. Помимо него встречу пропустили полузащитник клуба Реми Кабелла и форвард Евгений Марков, результаты тестов на коронавирус которых показали сомнительный результат.

«Краснодар» дебютировал на групповом этапе Лиги чемпионов. В прошлом сезоне клуб впервые получил право принять участие в главном европейском турнире, но не сумел преодолеть квалификацию. В этом сезоне команда Мусаева пробилась в финальную часть турнира, обыграв в раунде плей-офф квалификации греческий ПАОК (2:1; 2:1).

Соперниками «Краснодара» и «Ренна» по группе Е являются лондонский «Челси» и испанская «Севилья». В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» примет «Челси», а «Ренн» сыграет на выезде с «Севильей».

Ранее в этот день футболисты петербургского «Зенита» уступили бельгийскому «Брюгге» в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счетом 1:2.

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