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Всё в заём, всё в семью: кредитный портфель россиян превысил 19 трлн

Сейчас на одного клиента финансовых учреждений приходится 1,55 долга против прошлогодних 1,5
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Всё в заём, всё в семью: кредитный портфель россиян превысил 19 трлн
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2020-10-21 20:15:36
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Объем кредитов, предоставленных гражданам, на 1 сентября составил 19,06 трлн рублей, увеличившись с аналогичного периода 2019-го на 2,2 трлн рублей, следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились «Известия». В регуляторе отмечают, что ключевым драйвером роста розничного портфеля остается ипотека. По оценкам кредитного бюро «Эквифакс» и саморегулируемой организации коллекторов НАПКА, на одного клиента кредитных учреждений сейчас приходится 1,55 долга против прошлогодних 1,5. Опрошенные «Известиями» эксперты видят ключевые риски для розничного кредитования не в увеличении объема задолженности, а в росте безработицы и падении реальных доходов населения.

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Гонка темпов

На 1 сентября этого года объем кредитования населения увеличился примерно на 12% и достиг 19,06 трлн рублей против прошлогодних 16,8 трлн. По данным, представленным на сайте ЦБ, кредиты физлиц активно увеличиваются с июля, ежемесячно превышая 300 млрд рублей. В отчете регулятора отмечается, что ипотека остается ключевым драйвером роста розничного портфеля банков.

Динамика объемов кредитования, представленная ЦБ, сопоставима с данными по клиентам «Эквифакс» и НАПКА. Но по их информации, к началу сентября этого года общий размер долгового портфеля россиян достиг 10,8 трлн рублей, что по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 1,2 трлн, или 12,5%, больше. За год количество активных контрактов россиян с банками и микрофинансовыми организациями (МФО) составило 80,1 млн, что на 3,8 млн больше, чем годом ранее. Динамика кредитных обязательств граждан растет из года в год: только за последние два года — с сентября 2018-го — объем заемных средств россиян увеличился на 28,7%, а число договоров — на 16,1%, следует из данных компаний.

Всё в заем
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По их оценкам, сейчас на одного клиента кредитных учреждений приходится 1,55 долга против прошлогодних 1,5.

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Замедлившиеся весной темпы кредитования только с середины лета вновь пошли на подъем после полугодичной стагнации. Положительная динамика последних месяцев обусловлена ростом ипотечного кредитования и беззалоговых ссуд, отмечают эксперты «Эквифакс» и НАПКА. Сейчас в среднем в месяц банки и МФО оформляют по 3,4 млн займов, которые в карантин просели вдвое — до 2,1–2,6 млн с 4–4,5 млн докризисных.

В условиях обострения эпидемиологической ситуации финансовые организации займут выжидательную позицию и продолжат консервативную политику кредитования, считают авторы исследования. По словам гендиректора «Эквифакс» Олега Лагуткина, рост числа и объема ссуд до конца года будет связан с фактором сезонности в преддверии новогодних праздников. Этот год не станет исключением: рынок займов вырастет, уверен он.

По словам президента НАПКА Эльмана Мехтиева, финансовая грамотность населения растет, но медленно. Минимум половина заемщиков могла избежать выхода на просрочку, отказавшись от эмоциональной покупки какого-либо товара в кредит и планируя бюджет.

Всё в заем
банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

На начало сентября, по данным Центробанка, сумма просроченной задолженности по кредитам физлиц достигла 915,6 млрд рублей (год назад — 815,2 млрд).

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Ключевые риски

В опрошенных «Известиями» банках из топ-30 отметили, что кризис не оказал значительного влияния на показатели кредитного портфеля и платежную дисциплину. Розничное кредитование выросло в основном благодаря ипотеке: за девять месяцев выдача ссуд увеличилась на треть, рассказали в пресс-службе ВТБ. В России нет массовой практики выдачи высоко рискованных кредитов, что подтверждает качество накопленного жилищного портфеля. Динамика просроченной задолженности в рознице во многом будет зависеть от эпидемиологической ситуации и восстановления экономики, полагают там.

В пресс-службе Газпромбанка отметили, что за январь–сентябрь объем выданных потребительских кредитов вырос на 46%, а в Новикомбанке заявили об увеличении количества заемщиков на 91%. В финансовых организациях заверили: кризис не оказал существенного влияния на кредитный портфель и просрочку. Не все клиенты переживают кризис одинаково, показатель просроченной задолженности увеличился, но не критично, признал и руководитель бизнеса потребительского кредитования банка «Санкт-Петербург» Андрей Афанасьев.

В топ-10 МФО рассказали, что количество займов находится на уровне прошлого года, а у некоторых оно снизилось. Игроки рынка отмечают улучшение своих портфелей за счет изменения настроек скоринга. По словам главы онлайн-платформы Webbankir Андрея Пономарева, при отсутствии повторного локдауна результаты 2020-го будут сопоставимы с прошлогодними или выйдут на незначительный рост.

Всё в заем
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В этом году новых клиентов стало меньше на 40%, рассказывает гендиректор группы компании Eqvanta Андрей Клейменов. Уровень одобрения по ним существенно сокращен, чтобы не допустить роста просрочки, пояснил он. Глава сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» Роман Макаров отметил: начиная с февраля многие заемщики осознанно снижали свои запросы, оформляя займы исключительно в пределах необходимого. Сейчас часто встречаются не «круглые» суммы, что свидетельствует о тщательном расчете личного бюджета клиентами, резюмировал он.

Ипотека продолжит оставаться главным драйвером роста портфеля кредитов физлиц до конца года на фоне возможного увеличения объема и срока действия льготной программы, отмечает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина. При этом она добавила, что существенного роста потребительского кредитования ждать не стоит.

Ключевые риски для розничного кредитования не в увеличении объема задолженности, оно пока минимальное, а в росте безработицы и устойчивом снижении реальных доходов населения. С учетом сложной эпидемиологической и экономической ситуации высока вероятность дальнейшего их падения, что ведет к повышению уровня долговой нагрузки граждан и увеличивает риски невозврата займов, — подчеркивает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в III квартале упали на 4,8%.

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