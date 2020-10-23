Всё в заём, всё в семью: кредитный портфель россиян превысил 19 трлн

Объем кредитов, предоставленных гражданам, на 1 сентября составил 19,06 трлн рублей, увеличившись с аналогичного периода 2019-го на 2,2 трлн рублей, следует из данных Центробанка , с которыми ознакомились «Известия». В регуляторе отмечают, что ключевым драйвером роста розничного портфеля остается ипотека. По оценкам кредитного бюро «Эквифакс» и саморегулируемой организации коллекторов НАПКА, на одного клиента кредитных учреждений сейчас приходится 1,55 долга против прошлогодних 1,5 . Опрошенные «Известиями» эксперты видят ключевые риски для розничного кредитования не в увеличении объема задолженности, а в росте безработицы и падении реальных доходов населения.

Гонка темпов

На 1 сентября этого года объем кредитования населения увеличился примерно на 12% и достиг 19,06 трлн рублей против прошлогодних 16,8 трлн. По данным, представленным на сайте ЦБ, кредиты физлиц активно увеличиваются с июля, ежемесячно превышая 300 млрд рублей . В отчете регулятора отмечается, что ипотека остается ключевым драйвером роста розничного портфеля банков.

Динамика объемов кредитования, представленная ЦБ, сопоставима с данными по клиентам «Эквифакс» и НАПКА . Но по их информации, к началу сентября этого года общий размер долгового портфеля россиян достиг 10,8 трлн рублей, что по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 1,2 трлн, или 12,5%, больше. За год количество активных контрактов россиян с банками и микрофинансовыми организациями (МФО) составило 80,1 млн, что на 3,8 млн больше, чем годом ранее. Динамика кредитных обязательств граждан растет из года в год: только за последние два года — с сентября 2018-го — объем заемных средств россиян увеличился на 28,7%, а число договоров — на 16,1%, следует из данных компаний.

Всё в заем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По их оценкам, сейчас на одного клиента кредитных учреждений приходится 1,55 долга против прошлогодних 1,5.

Замедлившиеся весной темпы кредитования только с середины лета вновь пошли на подъем после полугодичной стагнации. Положительная динамика последних месяцев обусловлена ростом ипотечного кредитования и беззалоговых ссуд, отмечают эксперты «Эквифакс» и НАПКА. Сейчас в среднем в месяц банки и МФО оформляют по 3,4 млн займов, которые в карантин просели вдвое — до 2,1–2,6 млн с 4–4,5 млн докризисных.

В условиях обострения эпидемиологической ситуации финансовые организации займут выжидательную позицию и продолжат консервативную политику кредитования, считают авторы исследования. По словам гендиректора «Эквифакс» Олега Лагуткина, рост числа и объема ссуд до конца года будет связан с фактором сезонности в преддверии новогодних праздников. Этот год не станет исключением: рынок займов вырастет, уверен он.

По словам президента НАПКА Эльмана Мехтиева, финансовая грамотность населения растет, но медленно. Минимум половина заемщиков могла избежать выхода на просрочку, отказавшись от эмоциональной покупки какого-либо товара в кредит и планируя бюджет.

Всё в заем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

На начало сентября, по данным Центробанка, сумма просроченной задолженности по кредитам физлиц достигла 915,6 млрд рублей (год назад — 815,2 млрд).

Ключевые риски

В опрошенных «Известиями» банках из топ-30 отметили, что кризис не оказал значительного влияния на показатели кредитного портфеля и платежную дисциплину . Розничное кредитование выросло в основном благодаря ипотеке: за девять месяцев выдача ссуд увеличилась на треть, рассказали в пресс-службе ВТБ. В России нет массовой практики выдачи высоко рискованных кредитов, что подтверждает качество накопленного жилищного портфеля. Динамика просроченной задолженности в рознице во многом будет зависеть от эпидемиологической ситуации и восстановления экономики, полагают там.

В пресс-службе Газпромбанка отметили, что за январь–сентябрь объем выданных потребительских кредитов вырос на 46%, а в Новикомбанке заявили об увеличении количества заемщиков на 91%. В финансовых организациях заверили: кризис не оказал существенного влияния на кредитный портфель и просрочку . Не все клиенты переживают кризис одинаково, показатель просроченной задолженности увеличился, но не критично, признал и руководитель бизнеса потребительского кредитования банка «Санкт-Петербург» Андрей Афанасьев.

В топ-10 МФО рассказали, что количество займов находится на уровне прошлого года, а у некоторых оно снизилось . Игроки рынка отмечают улучшение своих портфелей за счет изменения настроек скоринга. По словам главы онлайн-платформы Webbankir Андрея Пономарева, при отсутствии повторного локдауна результаты 2020-го будут сопоставимы с прошлогодними или выйдут на незначительный рост.

Всё в заем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В этом году новых клиентов стало меньше на 40%, рассказывает гендиректор группы компании Eqvanta Андрей Клейменов. Уровень одобрения по ним существенно сокращен, чтобы не допустить роста просрочки, пояснил он. Глава сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» Роман Макаров отметил: начиная с февраля многие заемщики осознанно снижали свои запросы, оформляя займы исключительно в пределах необходимого. Сейчас часто встречаются не «круглые» суммы, что свидетельствует о тщательном расчете личного бюджета клиентами , резюмировал он.

Ипотека продолжит оставаться главным драйвером роста портфеля кредитов физлиц до конца года на фоне возможного увеличения объема и срока действия льготной программы , отмечает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина. При этом она добавила, что существенного роста потребительского кредитования ждать не стоит.

— Ключевые риски для розничного кредитования не в увеличении объема задолженности , оно пока минимальное, а в росте безработицы и устойчивом снижении реальных доходов населения . С учетом сложной эпидемиологической и экономической ситуации высока вероятность дальнейшего их падения, что ведет к повышению уровня долговой нагрузки граждан и увеличивает риски невозврата займов, — подчеркивает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в III квартале упали на 4,8%.