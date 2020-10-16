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Осторожно, не погашено: просрочка по долгам есть у 20% россиян

В большинстве случаев ее размер находится в пределах 500 тыс. рублей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Осторожно, не погашено: просрочка по долгам есть у 20% россиян
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2020-10-15 11:39:49
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Каждый пятый россиянин имеет просроченные обязательства по кредитам, налогам, ЖКХ и перед физическими лицами. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМа, которое есть в распоряжении «Известий». Размер долга у большинства из них не превышает полумиллиона рублей, однако чем больше сумма просроченных обязательств, тем меньше россияне уверены в том, что у них получится их быстро погасить. Треть должников не исключила, что может воспользоваться процедурой внесудебного банкротства, запущенной в сентябре этого года. Проблема просроченных задолженностей обострилась в пандемию, так как многие россияне потеряли работу, перестали получать премии и столкнулись с большими расходами из-за болезни, заявили эксперты. Опция по цивилизованному признанию несостоятельности — одна из комплекса мер по купированию рисков излишней нагрузки на население.

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Просроченные долги в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей есть у 10% россиян, менее 50 тыс. — у 8%, а более 500 тыс. — у 2% граждан, следует из материалов ВЦИОМа. При этом просрочку до 50 тыс. большинство из них воспринимает спокойно: 83% респондентов заявили, что смогут при необходимости погасить ее в течение года. Те же, кто задолжал больше этой суммы, менее оптимистичны: справиться в сжатые сроки с взятыми на себя обязательствами в размере до 500 тыс. рублей смогут 39% респондентов.

В общей сложности задерживают платежи по долгам 20% граждан. ВЦИОМ учитывал не только просрочку по кредитам, но и по другим видам обязательных перечислений: налоги, ЖКХ, задолженность перед физическими лицами.

Исследование ВЦИОМа проводилось в октябре 2020 года методом телефонного опроса 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов во всех регионах России.

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Квитанции ЖКХ и деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Характерно, что центр выяснял уровень проблем с долгами у населения на фоне резкого роста неплатежей. По данным ЦБ, сумма просрочки по кредитам физлиц по состоянию на 1 сентября достигла 915 млрд рублей — это в девять раз больше, чем в прошлом году (тогда она составляла всего 104 млрд).

ВЦИОМ также выяснил степень осведомленности граждан о возможности пройти процедуру банкротства. По данным центра, о такой опции слышали и знают почти все опрошенные — 85%. О новой схеме внесудебного признания несостоятельности осведомлено намного меньше россиян, и в основном поверхностно: что-то слышали об этом 38% участников исследования, а хорошо знают о ней только 4%. При этом воспользоваться новым механизмом готов каждый третий должник из «целевой аудитории» нововведения — речь о россиянах с просроченными обязательствами от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

Впрочем, банкротство — не панацея, это должно быть серьезное и взвешенное решение, заявил «Известиям» замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. По его словам, перед обращением к этой процедуре гражданин должен исчерпать все ресурсы самостоятельного выхода из ситуации, например попытаться рассрочить или уменьшить задолженность.

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Надпись о деньгах на витрине банка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Справка «Известий»

Поправки в закон «О банкротстве» вступили в силу 1 сентября 2020 года. Они позволяют физлицам и ИП признать свою несостоятельность через МФЦ — то есть без участия суда и финансового управляющего. Этим правом можно воспользоваться бесплатно при двух условиях:

— размер обязательств составляет не менее 50 тыс. и не более 500 тыс. рублей;

— приставы ранее не нашли у должника имущества и вернули исполнительный лист взыскателю.

По данным Минэка, за полтора месяца процедурой воспользовалось порядка 700 человек.

С чистого листа

Вполне закономерно, что объем просрочки и число граждан, у которых она есть — как по кредитам, так и по налогам, ЖКХ и так далее, — выросли на фоне пандемии, отметил управляющий директор агентства НКР Андрей Пискунов. Это стало следствием падения доходов населения, пояснил он.

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Действительно, в 2020 году большинство людей не смогли вовремя заплатить по обязательствам из-за коронавируса, согласился руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. Многие потеряли работу, не получили премию, столкнулись с большими расходами из-за болезни.

При этом тот факт, что почти 40% россиян слышали о внесудебном банкротстве после запуска этого механизма, — очень хороший результат, добавил эксперт. До конца года мы увидим 12–15 тыс. обращений и 3–4 тыс. проведенных процедур, спрогнозировал Алексей Юхнин.

Наличие просроченных долгов у каждого пятого россиянина говорит в том числе и о финансовой неграмотности наших соотечественников, которые берут на себя обязательства, не всегда задумываясь о том, как с ними справляться, отметила член Ассоциации юристов России Екатерина Сапрыкина. И внесудебное банкротство — то есть цивилизованное решение проблемы — может значительно помочь многим в преодолении трудностей.

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Книга Закон о банкротстве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Граждане, у которых отсутствует официальный источник дохода и какое-либо имущество, могут бесплатно избавиться от своих долговых обязательств и «начать жизнь с чистого листа»: устроиться на официальную работу, приобрести автомобиль и иное имущество, не боясь, что у них кто-то его заберет за долги, пояснила Екатерина Сапрыкина.

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Банкротство через суд сегодня, напротив, предполагает значительные финансовые траты, напомнила она.

Купирование рисков излишней закредитованности населения — одна из ключевых задач правительства и регулятора. Центробанк для охлаждения рынка в прошлом году ввел специальный показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков — соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиента. С 1 октября 2019 года российские кредиторы при выдаче новых ссуд на сумму от 10 тыс. рублей обязаны оценивать закредитованность клиентов и отказывать им в деньгах, если ПДН превышает определенные пороги.

Ранее ЦБ сообщал о том, что 42 млн россиян (данные на 1 апреля 2020 года) имеют хотя бы один действующий кредит или заем в микрофинансовой организации (МФО). За полгода с момента предыдущего замера (с 1 октября 2019 года) число заемщиков выросло на 2,7%, или на 1,1 млн человек. Около трети должников (30,4%) можно считать достаточно закредитованными: они имеют не один, а несколько кредитов или займов. Это 12,8 млн россиян, на которых приходится 54% задолженности по банковским ссудам.

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