Путин пообещал не вводить тотальные ограничения из-за коронавируса

В России не намерены вводить жесткие ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса, заявил в среду, 21 октября, президент страны Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать и у правительства нет планов этого делать», ― заявил глава государства.

Президент отметил необходимость разворачивать вакцинацию от коронавируса по всей стране, а также соблюдать меры предосторожности.

Путин также сказал, что рост смертности от инфекции в стране связан с более точной фиксацией причин смерти.

В этот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможности локдауна из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.

Ранее, 4 сентября, стало известно, что 45% россиян выступили за повторное введение нерабочих дней при ухудшении эпидситуации.

По данным на 21 октября, в России выявлено 1 447 335 случаев коронавируса в 85 регионах, из которых 15,7 тыс. — за последние сутки. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.

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