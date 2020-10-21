Нурмагомедов раскрыл свои карьерные планы

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в ходе пресс-конференции в среду, 21 октября, заявил, что хочет завершить свою карьеру непобежденным. При этом он отметил, что вряд ли сможет приблизиться к успехам Майка Тайсона и Мухаммеда Али.

«Хочу завершить карьеру непобежденным, неоспоримым чемпионом UFC в легком весе — в спорте у меня такая цель», — заявил спортсмен.

Говоря о своем предстоящем бое с Джастином Гэтжи, боец назвал американца жестким соперником, который умеет бороться и обладает хорошей ударной техникой. Нурмагомедов отметил, что готовит себя к тому, что ему придется в ходе боя повалить соперника сто раз.

«Гэтжи действует очень быстро в начале поединка, но во втором-третьем раунде становится полегче, — отметил Нурмагомедов. — Я готовлю себя к тому, чтобы повалить его сто раз».

Ранее в этот же день российский боец заявил, что хотел бы встретиться в октагоне с легендой смешанных единоборств Жоржем Сен-Пьером, который официально завершил карьеру в феврале 2019 года, но в августе текущего года допустил, что может вновь выйти на ринг ради боя с Нурмагомедовым.

Поединок Нурмагомедова с Гэтжи намечен на 24 октября и состоится в Абу-Даби. Встреча на «Бойцовском острове» станет главным событием турнира UFC 254. Ранее Нурмагомедов объявлял, что на поединке не будет зрителей.

Россиянин за всю карьеру одержал 28 побед и ни разу не проиграл. Гэтжи за свою карьеру выиграл 22 боя и потерпел два поражения в MMA.

Соревнование и основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.