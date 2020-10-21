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Юрий Стоянов вместо Ефремова исполнит главную роль в сериале о вампирах

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Актер Юрий Стоянов заменит Михаила Ефремова в сериале «Вампиры средней полосы». Он исполнит в нем главную роль — деда Славы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сервиса Start, которое поступило в среду, 21 октября, ТАСС.

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По словам режиссера проекта Антона Маслова, Ефремов по понятным всем причинам не может дальше сниматься в сериале. «Так как его работа над ролью не закончена, единственно возможный вариант, при котором проект сможет состояться, — замена артиста. Юрий Стоянов снялся в пилоте проекта и сейчас вновь вернулся на съемочную площадку. Впереди у команды много работы», — сообщил он.

Съемки были приостановлены из-за пандемии. В настоящее время они возобновились, уточняется на сайте kp.ru.

В июне внедорожник Jeep под управлением Ефремова выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и спровоцировал столкновение с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Водитель отечественного автомобиля умер в больнице.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели Захарова и приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, сообщает телеканал «360». В настоящее время актер содержится в столичном СИЗО.

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