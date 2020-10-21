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Посол прокомментировал возможность встречи глав Азербайджана и Армении

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Ситуация в Нагорном Карабахе для встречи лидеров Азербайджана и Армении еще не созрела. Об этом в среду, 21 октября, заявил в интервью ТАСС посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль.

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«Как отметил наш президент, уважаемый Ильхам Гейдарович (Алиев. ― Ред.), такое приглашение получено не было. И, по-моему, ситуация еще не созрела. Противоположная сторона продолжает демонстрировать деструктивность в подходах, и поэтому сейчас рано об этом говорить», ― рассказал он агентству.

Также Бюльбюль добавил, что в случае проявления инициативы она будет рассмотрена «должным образом».

Ранее в этот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос Нагорного Карабаха не имеет дипломатического решения. Он отметил, что Ереван всегда говорил о готовности к решению проблемы на основе взаимного компромисса. Однако ситуация сложилась так, что вещи, приемлемые для Армении, больше неприемлемы для Азербайджана.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе переговоров в Москве стороны условились прекратить огонь, однако по факту этого не произошло.

18 октября вступило в силу новое гуманитарное перемирие, первая ночь в Степанакерте прошла спокойно. Однако и Армения, и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

Конфликт впервые разгорелся в 1988 году из-за решения автономии Нагорный Карабах, население которой преимущественно составляли армяне, покинуть Азербайджанскую ССР.

Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, однако всё еще считает территорию своей.

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