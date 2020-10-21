Названа дата слушания по делу задержавших Голунова полицейских

Московский городской суд проведет 28 октября заседание по делу бывших полицейских, обвиняемых в незаконном задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом в среду, 21 октября, рассказал адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы работника СМИ.

«28 октября в 15:30 в Мосгорсуде состоится предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывших сотрудников ОНК УВД по ЗАО Москвы Ляховца [Игоря], Коновалова [Дениса], Сергалиева [Акбара], Феофанова [Романа] и Уметбаева [Максима], обвиняемых в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы», — цитирует его ТАСС.

О том, что дело экс-правоохранителей поступило в инстанцию, сообщалось ранее в этот же день.

1 октября стало известно, что суд над фигурантами дела Голунова пройдет в закрытом режиме из-за наличия секретных материалов.

Голунов был задержан в Москве в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков, сам он свою вину отрицал.

Через несколько дней после его задержания глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с Голунова и увольнении пятерых полицейских, которые вели дело. Также были уволены начальник УВД ЗАО Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков московского ГУ МВД Юрий Девяткин и глава антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрей Щиров.

Позднее один из бывших правоохранителей — Максим Уметбаев — частично признал вину в применении к задержанному силы, а его экс-коллега Денис Коновалов — в том, что подбросил журналисту наркотики. Остальные фигуранты до сих пор не признали вину. В январе все были арестованы и отправлены в СИЗО, кроме Коновалова — его перевели под домашний арест.