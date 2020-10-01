Суд над экс-полицейскими из «дела Голунова» пройдет в закрытом режиме

Суд рассмотрит дела бывших полицейских, которые обвиняются в незаконном задержании журналиста Ивана Голунова и фальсификации доказательств, в закрытом режиме. Об этом в четверг, 1 октября, заявил ТАСС адвокат основного обвиняемого по делу Игоря Ляховца Алексей Коврижкин.

«Дело будет слушаться в закрытом для прессы режиме в связи с тем, что там содержатся секретные материалы», ― рассказал он агентству.

Также адвокат добавил, что он вместе с подзащитным уже ознакомились с материалами уголовного дела.

Ранее, 29 июля, Коврижкин сообщил, что Ляховцу предъявили обвинение в окончательной редакции. Кроме того, адвокат добавил, что остальным фигурантам дела также предъявлены обвинения, а расследование завершено.

Голунов был задержан в Москве в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков, сам он свою вину отрицал.

Через несколько дней после его задержания глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с Голунова и увольнении пятерых полицейских, которые вели дело. Также были уволены начальник УВД ЗАО Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков московского ГУ МВД Юрий Девяткин и глава антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрей Щиров.

Позднее один из бывших правоохранителей — Максим Уметбаев — частично признал вину в применении к задержанному силы, а его экс-коллега Денис Коновалов — в том, что подбросил журналисту наркотики. Остальные фигуранты до сих пор не признали вину. В январе все были арестованы и отправлены в СИЗО, кроме Коновалова — его перевели под домашний арест.