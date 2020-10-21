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Число преступлений с картами банков в РФ выросло в пять раз с начала года

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В России количество преступлений, связанных с банковскими картами, возросло с начала года на 500%. Об этом говорится в среду, 21 октября, в статистических данных МВД России.

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Всего с января по сентябрь этого года произошло более 363 тыс. IT-преступлений. «В том числе совершенных с использованием или применением расчетных карт — 139 597 (это на 500,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года)», — говорится в сообщении.

«Общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось на 1,2%. Это обусловлено, главным образом, ростом количества криминальных деяний с применением IT-технологий», — говорится в сообщении на сайте МВД. По данным полиции, в отчетном периоде их совершено на 77% больше, чем год назад.

Ранее в этот день сообщалось, что число преступлений, совершенных иностранцами в России, за девять месяцев текущего года снизилось на 2,1%.

В начале июня зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в РФ существует риск увеличения преступности среди мигрантов, потерявших работу из-за пандемии коронавируса, пишет «Газета.ру».

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