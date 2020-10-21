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В МВД сообщили о сокращении числа совершенных иностранцами преступлений

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Число преступлений, совершенных иностранцами в России, за девять месяцев текущего года снизилось на 2,1%. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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«На 2,1% сократилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории России, и на 4,9% — в отношении них», — приводит сайт «МВД Медиа» слова Волк.

Кроме того, благодаря профилактической работе органов внутренних дел, в том числе с применением аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», с января по сентябрь 2020 года в общественных местах зарегистрировано на 10,2% меньше преступлений по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Вместе с тем в начале июня зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в стране существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, пишет «Газета.ру».

В конце мая стало известно, что Министерство внутренних дел России рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.

В том же месяце заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в период пандемии коронавируса не было зафиксировано ухудшения криминогенной обстановки среди мигрантов.

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