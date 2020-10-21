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Nissan представил самый маленький в линейке бренда кроссовер

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Японская компания Nissan представила новый компактный кроссовер Magnite, который является самым маленьким «паркетником» бренда. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба бренда.

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Автомобиль построен на модульной платформе CMF-A. Длина модели составляет 3990 мм. Объем багажного отделения — 336 л. Кроссовер получил полностью цифровую приборную панель и мультифункциональное рулевое колесо.

В список оборудования входит круиз-контроль, система кругового обзора, автоматический климат-контроль и мультимедиа с восьмидюймовым сенсорным дисплеем.

Базовым двигателем стал 70-сильный бензиновый трехцилиндровый мотор объемом 1 л. Кроме того, модель оснастили турбодвигателем мощностью 95 л.с. Коробок передач предусмотрено три: механическая, роботизированная и вариатор. Привод только передний.

Основным рынком сбыта Nissan Magnit станет Индия. Продажи начнутся в январе 2021 года. В дальнейшем географию поставок модели планируется расширить.

20 октября сообщалось, что в России запатентовали электрический кроссовер Nissan Ariya.

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