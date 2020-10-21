Упавший в реку под Вологдой вертолет достали из воды

Вертолет Robinson R44, упавший в реку Сухону в Вологодской области, вытащили из воды. Об этом 21 октября сообщили в управлении МЧС России по региону.

«Потерпевший крушение легкомоторный вертолет обнаружен и извлечен из воды», — передает «РИА Новости».

Ранее в среду стало известно, что спасатели извлекли из воды тело директора АО «Дед Мороз» Олега Васильева. Кроме того, был найден женский паспорт. Кому он принадлежит, не уточняется.

20 октября легкомоторный вертолет упал в реку Сухону неподалеку от деревни Бобровское Нюксенского района Вологодской области. По предварительным данным регионального МЧС, погибли два человека, пилот и пассажир.

О том, что Васильев находился на борту вертолета, сообщалось во вторник. Позднее его гибель подтвердил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

В этот же день в пресс-службе Северо-Западного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту крушения вертолета.