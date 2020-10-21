МВД сообщило о росте террористических преступлений в РФ в 2020 году

Число преступлений террористического характера в России с начала 2020 года выросло в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года более чем на треть. Об этом в среду, 21 октября, сообщает пресс-служба МВД РФ.

В материале сказано, что с января по сентябрь 2020 года зарегистрировано 1851 преступление террористического характера (рост на 33,9%) и 651 преступление экстремистской направленности (рост на 43,4%).

За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 1382 преступления террористического характера и 454 преступления экстремистской направленности.

15 октября Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России обнародовал видео спецоперации по нейтрализации членов ячейки террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Боевики готовили теракты на нескольких объектах в Волгограде, в том числе на территории монумента «Родина-мать».

При проведении спецоперации по задержанию подозреваемые оказали сопротивление и открыли огонь из огнестрельного оружия по правоохранителям. Оба боевика были ликвидированы ответным огнем.

Отмечалось, что деятельностью террористов руководили из Сирии.