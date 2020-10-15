В числе целей террористов в Волгограде оказался монумент «Родина-мать»

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России обнародовал видео спецоперации по нейтрализации членов ячейки террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Боевики готовили теракты на нескольких объектах в Волгограде.

На кадрах оперативной съемки показано обнаружение карт города, на которых в качестве цели вероятного теракта отмечен монумент «Родина-мать».

Ранее в четверг в ЦОС ФСБ сообщили о ликвидации двух террористов, которые планировали теракты в Волгограде.

Отмечалось, что деятельностью террористов руководили из Сирии. Она была направлена на подрыв зданий органов власти, мест проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасных предприятий.

При задержании сообщники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы. Также сообщалось о задержании других участников ячейки в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Майкопе и Волгограде — в отношении них принимаются процессуальные решения.