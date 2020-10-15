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В Волгограде уничтожили готовивших теракты боевиков

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Двое членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», планировавшие теракты в Волгограде, ликвидированы. Об этом сообщили 15 октября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По информации центра, деятельностью террористов руководили из Сирии. Целями боевиков были здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия.

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Операция проводилась в Кировском районе города, сообщил источник «Газеты.ru». Силовики вели операцию по задержанию экстремистов с ночи.

При задержании сообщники оказали вооруженное сопротивление и в результате были нейтрализованы.

Членами ячейки были выходцы одной из стран Центрально-Азиатского региона, информирует ТАСС.

Возбуждено уголовное дело о покушение на теракт (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ).

В ходе следственных действий на месте происшествия и по адресам проживания боевиков были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты, а также карта Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения диверсий.

Также в ЦОС сообщили о задержании других участников ячейки в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Майкопе и Волгограде, в отношении боевиков принимаются процессуальные решения.

Ранее, 13 октября, сообщалось о предотвращении 19 терактов и 36 террористических преступлений на Северном Кавказе с 2019 года. Кроме того, в Национальном антитеррористическом комитете привели статистику о задержании и ликвидации бандформирований в регионе.

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