На Северном Кавказе с 2019 года предотвращено 19 терактов

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили на Северном Кавказе с 2019 года 19 терактов и 36 террористических преступлений. Об этом сообщили 13 октября в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«С начала 2019 года на Северном Кавказе предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 19 терактов», — цитирует ТАСС председателя НАКа, директора ФСБ Александра Бортникова.

Кроме того, в НАКе отметили, что удалось ликвидировать 60 боевиков, задержаны 144 бандита и 220 пособников, а также пресечена деятельность 35 законспирированных ячеек.

Ранее, 13 октября, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о стабилизации обстановки в Грозном после проведенной контртеррористической спецоперации в Октябрьском районе столицы республики, в ходе которой были уничтожены четыре участника бандформирований.

По словам руководителя республики, они планировали ряд терактов в регионе. С места столкновения изъяты оружие, средства связи, боеприпасы.

Глава Чеченской Республики добавил, что в регион боевики прибыли из-за рубежа, и правоохранители вовремя получили информацию об этом.