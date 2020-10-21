Заложник банка в Зугдиди назвал время ожидания захватчиком денег

Один из заложников в банке в грузинском Зугдиди в среду, 21 октября, заявил, что захватчик будет ждать требуемые $500 тыс. в течение двух часов.

«Первое и самое главное требование ― это выведение спецназа с прилегающей территории <…> (он будет ждать требуемые деньги. ― Ред.) два часа», ― рассказал он телекомпании «Мтавари».

Ранее сообщалось, что требованием захватчиков Банка Грузии стала сумма в $500 тыс.

По словам очевидцев, нападавшие велели сотрудникам и посетителям банка встать на колени. После этого они разрешили пожилым людям покинуть помещение. Захватчики вооружены автоматами и гранатами.

Изначально говорилось лишь об одном захватчике, однако после стало известно, что их двое.

Позже появилась информация о том, что несколько заложников смогли сбежать из банка по пожарной лестнице.