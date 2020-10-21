СМИ сообщили о требованиях захватчиков банка в Зугдиди

Захватчики Банка Грузии в Зугдиди выдвинули требование — $500 тыс. Об этом в среду, 21 октября, сообщает «Рустави 2».

По данным телекомпании, в здании всё еще находятся несколько сотрудников банка.

Ранее сообщалось, что здание банка удалось покинуть нескольким заложникам.

По словам очевидцев, нападавшие велели сотрудникам и посетителям банка встать на колени. После этого они разрешили пожилым людям покинуть помещение. Захватчики вооружены автоматами и гранатами.

Ранее отмечалось, что захватчик один. Позже стало известно, что их несколько.