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В Кремле заявили о способности обеспечить Крым водой без Украины

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Россия способна без помощи Украины обеспечить водой Республику Крым, что и будет сделано. Об этом в среду, 21 октября, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он отметил, что переговоры с Киевом по обеспечению Крыма водой из Днепра исключает не Кремль, а сама Украина, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«К нашему сожалению, это исключает Украина. Ведь это Украина перекрыла кран. Россия — это мощная страна, она способна обеспечить Крым без Украины водой, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана», — сказал представитель Кремля.

19 октября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Крым получит около 50 млрд рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть будет выделена из федерального бюджета.

По словам Мишустина, кабмин подготовил комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и Севастополя, в котором предусмотрено 14 мероприятий. Среди ни — разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры.

С 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Отмечалось, что 29 населенных пунктов перешли на почасовую подачу и подвоз воды.

МИД Украины заявил, что восстановит водоснабжение полуострова только после его «деоккупации».

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