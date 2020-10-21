Хабаровский край признали одним из самых гостеприимных в стране

Хабаровский край получил награду в рамках ежегодной национальной премии «Гостеприимство» отраслевой выставки PIR EXPO-2020 в Москве. Регион отметили за вклад в развитие индустрии.

По словам замглавы совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края, регионального представителя Федерации рестораторов и отельеров Андрея Веретенникова, основная цель этой премии — возрождение и становление культуры кулинарных традиций и российского гостеприимства в целом. Хабаровские предприниматели, которые работают в этой индустрии, постоянно повышают стандарты сервиса. Это в том числе становится возможным благодаря развитию инфраструктуры.

ИА «Хабаровский край сегодня» отмечает, что национальная премия «Гостеприимство» является престижной наградой. Она фактически подтверждает высокий рейтинг качества и стандартов в сфере обслуживания.

Среди основных критериев — успешность проектов, стабильность, культурная значимость, экспертное мнение посетителей предприятий индустрии гостеприимства.

В конце сентября сообщалось, что под Хабаровском в районе Хехцира построят спортивно-туристический кластер. В инвестиционном проекте есть горнолыжные спуски и трассы, биатлонный комплекс, гостиницы, коттеджный поселок для спортсменов, рестораны и кафе.