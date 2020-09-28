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Современный горнолыжный курорт построят под Хабаровском

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Спортивно-туристический кластер возведут в районе Хехцира под Хабаровском. В инвестиционном проекте указаны горнолыжные спуски и трассы, биатлонный комплекс, гостиницы, коттеджный поселок для спортсменов, рестораны и кафе.

Завершение первого этапа возможно в течение года: современный горнолыжный курорт планируют запустить в сезон-2021/22, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

«К следующему зимнему сезону мы готовы обеспечить курорт за счет собственных инвестиций современной инфраструктурой: подъемники, система оснежения, гараж, административные здания и прочее необходимое для приема спортсменов и отдыхающих», — сообщил директор АО «Центр инновационных технологий города Хабаровска» Сергей Гришин.

Рассматривается возможность создания ТОСЭР, которая будет способствовать привлечению инвесторов на различных этапах за счет преференций и льгот. На сегодняшний день объем вложений в создание спортивно-туристического кластера оценивается в сумму более 12,5 млрд рублей.

Напомним, на небольшом участке девственной тайги в пригороде Хабаровска почти в два раза выросла численность тигров. На отрогах Большого и Малого Хехцира теперь обитает семь хищников, отметили в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Невысокий горный хребет Хехцир расположен в 12–30 км к югу от Хабаровска, в 3 км к югу от поселка Бычиха. Распадается на два массива — более крупную и гористую западную с максимальной высотой 950 м (Большой Хехцир) и небольшую холмистую восточную с максимальной высотой 413 м (так называемый Малый Хехцир).

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