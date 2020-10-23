Спортивные выходные с «Известиями»

Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи

В субботу вечером на Ближнем Востоке состоится турнир UFC 254, в рамках которого пройдет одно из главных спортивных событий года — бой за титул чемпиона организации в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым (28-0) и американцем Джастином Гэтжи (22-2). Боец из Дагестана с апреля 2018 года является действующим чемпионом UFC в своей категории и с тех пор уже дважды успел защитить титул. Гэтжи обладает временным чемпионским поясом с мая, когда заменил Хабиба в бою против своего соотечественника Тони Фергюсона, которого победил. Помимо этой схватки, в основном карде пройдет еще несколько поединков, в которых примут участие два россиянина: Магомед Анкалаев сойдется с молдаванином Иону Куцелабой в полутяжелом весе, а в тяжелом Александр Волков будет биться с американцем Уолтом Харрисом.

24 октября: 21:00, основной кард; 23:00, Нурмагомедов–Гэтжи. Бойцовский остров (Абу-Даби, ОАЭ). Прямая трансляция на РЕН ТВ

Фигурное катание. Кубок России. Третий этап

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Станислава Константинова

В ближайшие выходные в фигурном катании стартует сезон Гран-при, но из-за пандемии на первый этап в США большинство европейцев приехать не смогут. Поэтому лучшие россияне по-прежнему задействованы в Кубке страны, очередной этап которого стартует в пятницу в Сочи. В нем примут участие такие звезды, как Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Софья Самодурова, Станислава Константинова, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцевальная пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Турнир пройдет без зрителей.

23 октября: 19:20–20:00, танцы на льду, ритм-танец; 20:15–21:15, мужчины, короткая программа. 24 октября: 15:50–17:20, женщины, короткая программа; 17:35–18:20, танцы на льду, произвольный танец; 18:40–19:50, мужчины, произвольная программа. 25 октября: 16:00–16:45, спортивные пары, короткая программа; 17:15–19:00, женщины, произвольная программа. Тренировочный центр фигурного катания и шорт-трека (Сочи). Прямые трансляции на Первом канале и сайте Первого канала

Футбол. Чемпионат России. «Зенит»–«Рубин», «Краснодар»–«Спартак»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В предстоящем 12-м туре РПЛ особенно выделяются два матча. И пройдут они сразу после старта некоторых их участников в Лиге чемпионов. Во вторник петербургский «Зенит» в главном европейском клубном турнире проиграл дома бельгийскому «Брюгге» (1:2), а «Краснодар» сыграл на выезде вничью с французским «Ренном» (1:1). Четыре дня спустя им предстоит принимать на своих полях очень непростые коллективы. Лидирующий в чемпионате России «Зенит» встретится с крепким по составу казанским «Рубином», который пока нестабилен и застрял в середине таблицы. А идущий вровень с питерцами «Спартак» постарается отобрать очки у «Краснодара».

24 октября: 16:30, стадион «Газпром Арена» (Санкт-Петербург); 19:00, стадион «Краснодар» (Краснодар). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

«Формула-1». Гран-при Португалии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Даниил Квят

12-й этап сезона — еще один шанс для россиянина Даниила Квята доказать свое право выступать в «Королевских гонках» в следующем году. После удачного сентября он провалил гонку в Германии. И сейчас представители концерна «Ред Булл» уже в открытую говорят, что в «Альфа Таури» — второй команде австрийской компании — должен выступать молодой японец Юки Цунода, сейчас являющийся пилотом «Формулы-2». Вряд ли его рассматривают на замену более успешного гонщика «Альфы» Пьера Гасли. Поэтому под ударом находится Квят. И теперь россиянину нужно максимально успешно провести оставшиеся старты сезона, чтобы сохранить место в главной гоночной серии. Поэтому так важен и предстоящий заезд в Португалии.

23 октября: 13:00, свободная практика 1; 17:00, свободная практика 2. 24 октября: 13:00, свободная практика 3; 16:00, квалификация. 25 октября, 16:10, гонка. Международный автодром «Алгарве» (Портиман, Португалия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. «Авангард»–«Автомобилист»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Две лидирующие по потерянным очкам команды Восточной конференции КХЛ сойдутся в субботу в Балашихе, где уже больше двух лет проводит домашние матчи омский «Авангард». Это будет первая игра на местной арене без зрителей с момента вступления в силу соответствующего запрета на проведение массовых мероприятий на территории Подмосковья из-за коронавируса. С учетом необычных условий встреча обещает быть крайне непредсказуемой.

24 октября, 17:00. «Арена имени Юрия Ляпкина» (Балашиха). Прямая трансляция на КХЛ ТВ

Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона»–«Реал»

Фото: Global Look Press/Daisuke Nakashima/AFLO

Первое «эль-классико» в новом сезоне и вообще в ковидную эпоху таит в себе множество интриг. Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман впервые в своей нынешней должности сыграет против мадридского «Реала». После катастрофического летнего поражения в Лиге чемпионов от «Баварии» (2:8) каталонский клуб затеял перестройку, которая может закончиться уходом лучшего игрока современности Лионеля Месси. Пока дела у сине-гранатовых в чемпионате Испании идут не лучшим образом: после двух стартовых побед они набрали всего одно очко в двух встречах. Но и «Реал» недалеко оторвался от заклятого соперника. Подопечные Зинедина Зидана начали турнир с выездной нулевой ничьи с лидирующим «Реал Сосьедадом», а потом одержали три победы подряд. Но в минувшем туре неожиданно уступили дома «Кадису» (0:1). Теперь проигравший в ближайшем «классико» рискует серьезно откатиться от вершины таблицы.

24 октября, 17:00. Стадион «Камп Ноу» (Барселона). Прямая трансляция на «Матч ТВ»