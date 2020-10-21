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Трехкратная норма осадков выпала в Якутске за неделю

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В Якутске за одну неделю выпала трехкратная норма осадков. Как сообщает Гидрометцентр, первый снег в городе был зафиксирован в ночь на 13 октября.

За неделю с 13 по 20 октября АО «Якутдорстрой» вывез 14 900 куб. м снега, а за последние сутки — 2200 куб. м.

ИА SakhaNews в свою очередь напоминает, что прошлая зима в Якутске была аномальной по количеству снега и самой снежной за последние 15 лет. Осадки превышали норму в январе, феврале и марте почти в 3 раза.

За прошлую зиму коммунальные службы вывезли с территории города рекордное количество снега — 492 тыс. куб. м. Годом ранее количество осадков за тот же период составляло 407 тыс. куб. м.

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин пообещал потепление 22 октября в регионах Центрального федерального округа. Температура превысит норму на 1,5–2 градуса.

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