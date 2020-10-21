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Синоптик сообщил о возвращении тепла в регионы ЦФО

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В регионах Центрального федерального округа в четверг, 22 октября, ожидается потепление. Температура превысит норму на 1,5-2 градуса. Особенно теплые дни ожидаются в регионах Черноземья. Об этом сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с ТАСС.

«Потепление начнется в четверг. Мы вернемся в такую теплую и хорошую осень, хоть и с дождями, но без заморозков. На 1,5-2 градуса температура будет выше нормы в среднем по ЦФО», — сказал он.

Варакин отметил в регионах Черноземья в четверг воздух прогреется до 10-15 градусов, а в пятницу температура вырастет до 18 градусов.

Однако, по словам синоптика, период потепления будет недолгим. Ночные заморозки вернутся в ЦФО уже в воскресенье.

19 октября заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев сообщил, что осадки в виде снега ожидаются в ближайшие три ночи в столичном регионе.

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