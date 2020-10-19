В Гидрометцентре спрогнозировали снег в столичном регионе

Осадки в виде снега ожидаются в ближайшие три ночи в столичном регионе. Об этом сообщил в понедельник, 19 октября, заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

«Сегодня ночью может быть снег, так как температура ожидается в пределах 0...+ 2, а по области — от –2 до +3 градусов. Это означает, что осадки могут быть и жидкими, и в виде снега. В ближайшие три ночи может быть снег в Московском регионе», — приводит слова Киктева агентство городских новостей «Москва». Он добавил, что днем снег пока маловероятен.

По словам синоптика, такая погода соответствует норме, а к концу недели ожидается потепление, пишет «Москва 24».

«День-другой, и она может опуститься ниже нормы, а потом снова будет подниматься выше климатической нормы», — сказал Киктев.

Ранее в этот же день Гидрометцентр сообщил, что 19 октября в столице ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшие осадки. Днем температура составит +5...+7 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, однако возможны порывы до 16 м/с.