Прямой эфир
Сюжет:

В Гидрометцентре спрогнозировали снег в столичном регионе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Осадки в виде снега ожидаются в ближайшие три ночи в столичном регионе. Об этом сообщил в понедельник, 19 октября, заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

«Сегодня ночью может быть снег, так как температура ожидается в пределах 0...+ 2, а по области — от –2 до +3 градусов. Это означает, что осадки могут быть и жидкими, и в виде снега. В ближайшие три ночи может быть снег в Московском регионе», — приводит слова Киктева агентство городских новостей «Москва». Он добавил, что днем снег пока маловероятен.

По словам синоптика, такая погода соответствует норме, а к концу недели ожидается потепление, пишет «Москва 24».

«День-другой, и она может опуститься ниже нормы, а потом снова будет подниматься выше климатической нормы», — сказал Киктев.

Ранее в этот же день Гидрометцентр сообщил, что 19 октября в столице ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшие осадки. Днем температура составит +5...+7 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, однако возможны порывы до 16 м/с.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020