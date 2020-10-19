Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 октября

Облачная погода с прояснениями и небольшие осадки ожидаются в столице в понедельник, 19 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура составит +5... +7 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, однако возможны порывы до 16 м/с.

Атмосферное давление будет в пределах нормы — 744 мм ртутного столба.

К ночи столбики термометров опустятся до нуля.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал россиянам не рассчитывать на возвращение бабьего лета в текущем году.