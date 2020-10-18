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Вильфанд посоветовал россиянам не ждать возвращения «бабьего лета»

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Россиянам не стоит рассчитывать на возвращение «бабьего лета» в текущем году, заявил в воскресенье, 18 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Должна быть настолько теплая погода, чтобы можно было выйти без головного убора, без куртки. «Бабье лето» — это 17–19 градусов, конечно, никаких признаков такого тепла нет», — приводит его слова ТАСС.

Синоптик отметил, что в 2020 году и так «бабье лето» длилось на редкость долго — практически до середины октября.

При этом в этот же день Вильфанд рассказал, что в ряде регионов России ожидается аномально теплая погода. Так, температура в Якутии и на Камчатке будет выше климатической нормы на 12–14 градусов.

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