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Вильфанд предупредил об аномальной погоде в ряде регионов России

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На территории России ожидается аномальная погода, в ряде регионов температура будет выше климатической нормы на 12–14 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По словам синоптика, аномально тепло будет в Якутии и на Камчатке. При этом в Центральный и Северо-Западный федеральные округа придет несвойственное для этого времени года похолодание. Там температура в середине недели будет на один–два градуса ниже нормы.

«Есть регионы, в которых тепло невероятное. Температура выше нормы на 12–14 градусов на севере Якутии, и на Камчатке выше нормы на следующей неделе... Однако даже при такой положительной аномалии максимальные значения на севере Якутии от ноля до минус четырех градусов», — цитирует Вильфанда ТАСС 18 октября.

По данным Гидрометцентра, в столичном регионе в воскресенье ожидается 6–8 градусов тепла, в понедельник от +5 до +7 градусов, к среде похолодает до +1…+6.

В сентябре специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, какую погоду стоит ожидать россиянам предстоящей зимой. По его словам, аномального тепла, как зимы 2019–2020, не будет.

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