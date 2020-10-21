В ВОЗ допустили утверждение прототипа вакцины от COVID-19 до конца года

Прототип вакцины от коронавируса могут утвердить до конца года. Это позволит начать массовое производство препарата. Об этом заявил помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Раньери Гуэрра, сообщает 21 октября агентство Ansa.

«Я не думаю, что нужно будет ждать до 2022 года, чтобы вакцина была доступна для итальянцев, потому что прототип утвердят до конца года», — сказал Гуэрра. По его словам, для изготовления вакцины имеются достаточные производственные мощности не только в Европе, но и в Индии, куда уже поступили индустриальные предложения ВОЗ.

Три вакцины от коронавируса в настоящее время находятся на стадии готовности, документацию изучают регулирующие фармагентства, отметил помощник главы ВОЗ. Как он добавил, на продвинутой стадии разработки находится около 30 препаратов.

Третья фаза испытаний вакцины, которую разрабатывает британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с учеными из Оксфордского университета, началась в США в конце августа, однако в сентябре компания приостановила испытания препарата по всему миру.

Причиной стало то, что у одного из волонтеров из Великобритании выявили необъяснимую болезнь.

2 октября сообщалось, что Россия совместно с компанией AstraZeneca будет производить одну из вакцин от COVID-19 в Новосибирске.

На сегодняшний день в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Первую в стране и мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи и назвали «Спутник V».

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался «Вектор».