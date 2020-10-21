Прямой эфир

В Роскомнадзоре заявили о готовности Apple и Google к сотрудничеству

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские компании Apple и Google готовы к сотрудничеству с Роскомнадзором в рамках российского антипиратского законодательства. Об этом 21 октября сообщили пресс-службе ведомства.

Пират вне очереди: как отучают от кражи интеллектуальной собственности
Россиян убеждают отказаться от использования нелегального контента

«В адрес Роскомнадзора поступили письма от Apple Inc (8 октября) и Google (14 октября), в которых представители компаний выразили благодарность за уведомление о вступлении в силу нового федерального закона РФ и предоставили контакты для оперативного взаимодействия при исполнении судебных решений», — говорится в сообщении.

Ранее, 5 октября, сообщалось, что Роскомнадзор направил письма американским компаниям Google и Apple, в которых попросил сообщить контакты для оперативного взаимодействия при исполнении судебных решений в рамках закона о защите правообладателей.

Согласно вступившему в силу 1 октября закону, после заявления правообладателя Роскомнадзор ограничивает доступ к незаконно размещенному в Сети контенту в мобильных приложениях.

Обязанность по блокировке возлагается как на владельцев самих приложений и операторов связи (в случае отказа первых), так и на агрегаторы приложений (в частности, App Store, Google Play и Huawei AppGallery).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020