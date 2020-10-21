В Роскомнадзоре заявили о готовности Apple и Google к сотрудничеству

Американские компании Apple и Google готовы к сотрудничеству с Роскомнадзором в рамках российского антипиратского законодательства. Об этом 21 октября сообщили пресс-службе ведомства.

«В адрес Роскомнадзора поступили письма от Apple Inc (8 октября) и Google (14 октября), в которых представители компаний выразили благодарность за уведомление о вступлении в силу нового федерального закона РФ и предоставили контакты для оперативного взаимодействия при исполнении судебных решений», — говорится в сообщении.

Ранее, 5 октября, сообщалось, что Роскомнадзор направил письма американским компаниям Google и Apple, в которых попросил сообщить контакты для оперативного взаимодействия при исполнении судебных решений в рамках закона о защите правообладателей.

Согласно вступившему в силу 1 октября закону, после заявления правообладателя Роскомнадзор ограничивает доступ к незаконно размещенному в Сети контенту в мобильных приложениях.

Обязанность по блокировке возлагается как на владельцев самих приложений и операторов связи (в случае отказа первых), так и на агрегаторы приложений (в частности, App Store, Google Play и Huawei AppGallery).