Дело задержавших Голунова экс-полицейских поступило в Мосгорсуд

Уголовное дело в отношении бывших полицейских, обвиняемых в незаконном задержании журналиста Ивана Голунова, поступило в Московский городской суд. Об этом в среду, 21 октября, сообщает пресс-служба суда.

«В Московский городской суд поступило уголовное дело в отношении [Игоря] Ляховца, [Максима] Уметбаева, [Дениса] Коновалова, [Акбара] Сергалиева и [Романа] Феофанова. <...> Дата предварительного слушания пока не назначена», — уточнили в пресс-службе инстанции.

Отмечается, что ряду материалов дела присвоен гриф «Совершенно секретно».

1 октября стало известно, что суд над фигурантами дела Голунова пройдет в закрытом режиме из-за наличия секретных материалов.

Голунов был задержан в Москве в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков, сам он свою вину отрицал.

Через несколько дней после его задержания глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с Голунова и увольнении пятерых полицейских, которые вели дело. Также были уволены начальник УВД ЗАО Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков московского ГУ МВД Юрий Девяткин и глава антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрей Щиров.

Позднее один из бывших правоохранителей — Максим Уметбаев — частично признал вину в применении к задержанному силы, а его экс-коллега Денис Коновалов — в том, что подбросил журналисту наркотики. Остальные фигуранты до сих пор не признали вину. В январе все были арестованы и отправлены в СИЗО, кроме Коновалова — его перевели под домашний арест.