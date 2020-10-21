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Песков прокомментировал утилизацию российских аппаратов ИВЛ в США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 октября прокомментировал сообщение о том, что в США утилизировали российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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«Если мы вспомним тот момент, когда эта помощь была направлена, момент был критический для всех стран мира, и он был критический для США. Поэтому всё, что было в силах и в технологических и в технических возможностях России, она сделала для того, чтобы такую помощь направить <…> а что дальше американские коллеги решили с этим сделать, это уже не наш вопрос», — сказал Песков.

Он добавил, что весной многие страны обменивались помощью и случались «уродливые попытки» политизировать этот процесс.

Накануне Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям сообщило об утилизации 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», которые были поставлены в рамках гуманитарного обмена, пишет «Газета.ру».

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал уничтожение российских аппаратов ИВЛ в США неуважением и демонстративным пренебрежением.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый счел неблагодарным решение утилизировать российские аппараты ИВЛ.

В конце марта в США из России были направлены два спецборта с медицинской техникой и средствами индивидуальной защиты. Половину стоимости гуманитарного груза оплатил Вашингтон, а вторую — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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