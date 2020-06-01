Солидарность как оружие

Вспышка коронавируса охватила весь мир, и многие страны вынуждены были временно закрыть границы. Но это не повлияло на дружеские отношения между государствами, участвующими в проекте «Один пояс — один путь».

Вместе против эпидемии

Друзья познаются в беде. Пакистан собрал 300 тыс. масок, 800 комплектов защитной одежды и 6800 пар перчаток в поддержку Китая. В начале февраля Россия отправила в КНР самолёт Ил-76, который доставил в страну гуманитарный груз общим весом 23 т и объёмом 190 кубометров. Италия решила подарить Китаю 40 тыс. масок. В свою очередь, КНР после стабилизации ситуации внутри страны не жалеет усилий для доставки противоэпидемических средств странам «Одного пояса — одного пути».

— В Китай, когда нашим друзьям было тяжело, в феврале отправили 2 млн масок. Сейчас из Китая к нам уже поступило на сегодняшний день по разным каналам 150 млн масок, — сообщил 20 апреля президент России Владимир Путин.

Также из КНР в Россию импортировали 2 млн комплектов защитной одежды.

26 марта министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сказал, что Китай подарил Италии миллионы масок. Те, кто издевался над Миланом из-за присоединения к инициативе «Один пояс — один путь», теперь должны признать: инвестиции в эту дружбу позволили спасти людей.

В марте правительство КНР объявило о предоставлении срочной помощи 83 странам, а также Всемирной организации здравоохранения и комиссии Африканского союза — ВОЗ было выделено $20 млн. Основатель Alibaba Group Джек Ма заявил, что он и его компания пожертвовали организации 100 млн медицинских масок и миллионы респираторов N95 и тестов на коронавирус.

Профилактика и контроль

Китайские медицинские работники постоянно изучают разные кейсы и методы профилактики и борьбы с вирусом.

Группа китайских медицинских экспертов 21 марта прибыла в Сербию. 25 марта Китай направил в Италию третью группу из 14 медицинских экспертов, а 11 апреля аналогичная группа доставила в Москву противоэпидемические средства.

Опыт КНР в борьбе с эпидемией был передан более чем 180 странам и 10 международным и региональным организациям.

Производственная деятельность

Мировая экономика под влиянием эпидемии переживает бурю, но проект «Один пояс — один путь» помогает нормальной деятельности производства и содействует стабильному экономическому развитию стран.

Так, компания China Electric поставила в государственные больницы Шри-Ланки более 2 тыс. единиц медицинского оборудования. А Китайская строительная корпорация предоставила 7 тыс. единиц социального жилья на Мальдивских островах.

Си Цзиньпин отметил: «Человечество — это сообщество с единой судьбой. Самое мощное оружие — солидарность и сотрудничество в борьбе с эпидемией. Китай всегда придерживался концепции "Один пояс — один путь", чтобы укрепить сотрудничество с другими странами».