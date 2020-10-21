Онищенко отреагировал на уничтожение российских аппаратов ИВЛ в США

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал уничтожение российских аппаратов ИВЛ в США неуважением и демонстративным пренебрежением. Об этом он заявил в беседе с изданием «Взгляд».

По словам Онищенко, со стороны Вашингтона «это прежде всего политика, причем абсолютно примитивная».

Парламентарий отметил, что появившаяся в СМИ информация о технической несовместимости российских аппаратов и американских электрических сетей звучит неубедительно. По его мнению, предоставление каждому госпиталю специального адаптера для розетки было возможно.

«Приборы, аппаратура принудительного дыхания, которые мы им подарили, используются во всех наших лечебных учреждениях и уже спасли не одну сотню тысяч жизней. <…> Так что все это примитивное политиканство», — заключил врач.

Ранее, 20 октября, стало известно, что 45 аппаратов ИВЛ, доставленных в США из России в рамках помощи в борьбе с коронавирусом были утилизированы в соответствии с требованиями по утилизации опасных отходов.

В конце марта в США из России были направлены два спецборта с медицинской техникой и средствами индивидуальной защиты. Половину стоимости гуманитарного груза оплатил Вашингтон, а вторую — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Президент США Дональд Трамп тогда выразил благодарность Москве и назвал жест помощи очень милым.