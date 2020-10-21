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В Совфеде оценили новость об уничтожении в США аппаратов ИВЛ из России

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Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый назвал неблагодарным решение утилизировать российские аппараты искусственной вентиляции легких в США. Об этом он заявил в среду, 21 октября, в беседе с «РИА Новости».

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По словам законодателя, такое решение США является «дискриминационным» в отношении России.

«Есть в этом неблагодарность. Информации, касающиеся причин утилизации аппаратов ИВЛ, крайне мало, и она носит тенденциозный характер», — сказал Круглый.

Он добавил, что, принимая во внимание такое отношение, Россия вряд ли будет еще поставлять американской стороне гуманитарную помощь.

Ранее, 20 октября, портал Buzfeed сообщил, что 45 аппаратов ИВЛ, доставленных в США из России в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, были утилизированы в соответствии с требованиями по утилизации опасных отходов.

В тот же день в концерне «Ростеха» сообщили, что не верят в то, что в США утилизируют российские аппараты искусственной вентиляции легких. В концерне поясняли, что не видели никаких официальных документов, которые подтверждали бы данную информацию, а публикации в СМИ не могут «восприниматься как источник официальной и заслуживающей доверия информации».

В конце марта в США из России были направлены два спецборта с медицинской техникой и средствами индивидуальной защиты. Половину стоимости гуманитарного груза оплатил Вашингтон, а вторую — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Президент США Дональд Трамп тогда выразил благодарность Москве и назвал жест помощи очень милым.

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