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В концерне «Ростеха» не поверили в утилизацию аппаратов ИВЛ в США

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Концерн КРЭТ (входит в «Ростех») не верит в то, что в США утилизируют российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые были поставлены в апреле в качестве помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом 20 октября сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна.

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«Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии», — сообщили агентству.

Отмечается, что в концерне не видели никаких официальных документов, которые подтверждали бы данную информацию, а публикации в СМИ не могут «восприниматься как источник официальной и заслуживающей доверия информации».

Как пишет ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям, 45 аппаратов ИВЛ, доставленных в страну из России в рамках помощи в борьбе с коронавирусом были утилизированы в соответствии с требованиями по утилизации опасных отходов.

В конце марта в США из России были направлены два спецборта с медицинской техникой и средствами индивидуальной защиты. Половину стоимости гуманитарного груза оплатил Вашингтон, а вторую — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Трамп выразил благодарность Москве и назвал жест помощи очень милым.

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