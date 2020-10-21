Столтенберг сообщил о росте оборонных расходов НАТО в 2020 году

Оборонные расходы стран — членов НАТО продолжили расти в 2020 году, несмотря на пандемию нового коронавируса. Об этом сообщил в среду, 21 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Шестой год подряд мы наблюдаем увеличение расходов. В этом году увеличение составило 4,3%, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится», — приводит ТАСС слова Столтенберга.

Накануне министр обороны США Марк Эспер призвал всех союзников Соединенных Штатов, в том числе страны, которые не входят в НАТО, увеличивать расходы на оборону хотя бы до 2% своего ВВП.

В начале июня Столтенберг заявил, что, несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, страны НАТО должны продолжать увеличивать свои военные расходы, пишет «Газета.ру».

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в том же месяце сообщила, что альянс изменил или отложил ряд военных учений из-за коронавируса.

В середине мая глава военного комитета НАТО Стюарт Пич заверил, что пандемия коронавируса не повлияла на операции Североатлантического альянса, в том числе в Афганистане и Прибалтике.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. Согласно данным Worldometer на 21 октября, в мире зарегистрировано свыше 41 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,1 млн человек, вылечились 30,6 млн.