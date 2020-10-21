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Президент Армении поехал в Брюссель на переговоры по конфликту в Карабахе

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Глава Армении Армен Саркисян поехал с рабочим визитом в Брюссель на встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главой Европейского совета Шарлем Мишелем и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем для обсуждения нагорно-карабахского конфликта. Об этом в среду, 21 октября, пишет пресс-служба президентского аппарата на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что встреча пройдет по инициативе Саркисяна.

«Президент Армении планирует обсудить с лидерами европейских институтов военную агрессию Азербайджана и турецкие вопросы, а также факты применения огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.

В пресс-службе аппарата президента выразили надежду, что руководство НАТО и европейских организаций сделают всё возможное, чтобы остановить военные действия Азербайджана и Турции, что позволить обеспечить выполнение договоренностей о прекращении огня.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе России, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако боевые действия возобновились в назначенный на перемирие день. Баку и Ереван продолжили обвинять друг друга в атаках и гибели мирных жителей.

17 октября была достигнута договоренность о новом перемирии между Арменией и Азербайджаном в зоне нагорнокарабахского конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), но уже спустя несколько часов Ереван обвинил Баку в нарушении режима, сообщив об артиллерийском и ракетном обстрелах ВС Азербайджана.

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